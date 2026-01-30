Свыше 5 тысяч процедур ЭКО проведут в Подмосковье в этом году

В Московской области женщины, которые столкнулись с трудностями при зачатии, имеют возможность пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Программа работает в рамках национального проекта «Семья».

Чтобы получить такую помощь, жительницам необходимо оформить специальную квоту. Пошаговая инструкция, а также полный список нужных документов опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

«В регионе воспользоваться современными репродуктивными технологиями могут женщины, имеющие для этого медицинские показания. Важно, что процедура ЭКО проводится бесплатно, по полису ОМС», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В 2026 году году планируют провести около 5,5 тысячи медицинских манипуляций.

Кроме того, будущим мамам всегда готовы помочь на специализированном портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также вопросы можно задать по бесплатному телефону 8 (800) 550-30-03. Звонки принимают ежедневно с 08:00 до 20:00.