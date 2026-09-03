Свыше 5 тысяч подмосковных бойцов СВО получили выплаты взамен участков

Московская областная дума в рамках работы VII созыва приняла региональный закон о замене земельного участка единовременной выплатой в размере 500 тысяч рублей для участников специальной военной операции. Как сообщил председатель регионального парламента и руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, этой мерой поддержки уже воспользовались 5,7 тысячи военнослужащих и их близких.

Финансирование осуществляют исключительно за счет средств областного бюджета.

«Только за текущий год, с января по август, поддержку оформили свыше 2,4 тысячи бойцов и членов их семей. Введение денежной альтернативы земельному участку стало ответом на запрос самих военнослужащих и их семей. Выплата дает гибкость: средства можно направить, например, на погашение ипотеки, образование детей или другие цели», — отметил Игорь Брынцалов.

Право на получение компенсации имеют военнослужащие со статусом ветерана боевых действий, удостоенные звания Героя России или награжденные государственными орденами за мужество, проявленное в ходе спецоперации, при условии регистрации места жительства в Подмосковье на день завершения службы.

Также право на выплату закреплено за семьями погибших защитников. Стоит отметить, что ранее депутаты уточнили условия предоставления помощи: теперь родственникам погибшего не обязательно иметь постоянную регистрацию в регионе для получения этих средств.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что данная инициатива является лишь частью масштабной системы заботы о защитниках и их родных, действующей в Подмосковье.

«Это в том числе и бесплатное питание в школах для детей, бесплатные путевки в детский лагерь, льготы по транспортному налогу, помощь в трудоустройстве, реабилитационные программы и многое другое», — добавил он.

Подать заявление на перечисление выплаты жители региона могут через региональный портал госуслуг.