Свыше 5 тысяч пациентов прошли курс биорезонансной терапии в Подмосковье с января

Жители Московской области имеют возможность лечить различные заболевания с помощью биорезонансной терапии. Этот метод применяется при неврологических, гастроэнтерологических, аллергических и прочих патологиях.

Лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины провели примерно 825 пациентам с болезнями опорно-двигательного аппарата. Улучшения также почувствовали около 100 человек, страдавших от головных болей, и почти 90 человек с сосудистыми поражениями головного мозга.

«На данный момент пройти биорезонансную терапию можно в 26 медицинских организациях Подмосковья, в том числе в областном центре интегративной медицины. Лечение проводят врачи-рефлексотерапевты, неврологи и мануальные терапевты. Всего с начала года такое лечение прошли порядка 5,5 тысячи человек, из них почти 1,4 тысячи в Научно-практическом центре интегративной медицины», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Лечение бесплатное по полису ОМС. Направление на процедуру дает лечащий врач при наличии соответствующих медицинских показаний.