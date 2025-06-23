Свыше 5 тысяч онлайн-заявок на выплаты к юбилею брака подали в Подмосковье с января

С начала года свыше пяти тысяч супружеских пар Подмосковья оформили единовременное пособие к юбилеям совместной жизни через региональный портал госуслуг. Размер выплаты не зависит от уровня дохода семьи.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить выплату могут пары, прожившие в браке 50 лет и более лет. Заявление подается в течение года после юбилея через раздел «Соцподдержка» на портале или в приложении «Добродел». Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. В заявлении нужно указать реквизиты, на которые поступят деньги. К последующим юбилеям пособия будут назначаться без подачи заявления.

Жители Подмосковья могут получать госуслуги в цифровом виде благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».