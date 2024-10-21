Свыше 5 тысяч нарушений правил торговли устранили в Подмосковье с сентября
Свыше 6,6 тысячи камер системы «Безопасный регион» используют для выявления точек незаконной торговли в Подмосковье. С начала сентября они помогли обнаружить свыше пять тысяч таких мест.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, камеры оснащены искусственным интеллектом. Устройства захватывают самые проходимые места, в том числе маршруты к автобусным остановками и пешеходные зоны.
Для законной работы торговый объект должен быть отмечен в схеме размещения муниципалитета и отвечать требованиям архитектурного облика. Предприниматель должен передавать данные о сотрудниках, каждый из которых должен иметь специальное разрешение или патент.
Если владелец точки не устраняет нарушения, объект убирают с улицы.
Помимо камер за порядком следят инспекторы.
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