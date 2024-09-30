Свыше 5 тысяч квадратных метров ям отремонтировали в Подмосковье с апреля

Около пяти тысяч квадратных метров ям отремонтировали на тротуарах на региональных дорогах в Подмосковье с начала апреля. Все работы зафиксировали в цифровой системе СКПДИ.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели специалисты «Мосавтодора». Работы планируют продолжить.

«В рамках летнего содержания ямочный ремонт и на проезжей части, и на тротуарах проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Состояние дорог регулярно проверяют в Подмосковье. При выявлении дефектов, там проводят ремонт. Все работы фиксируют в системе контроля, чтобы отслеживать процесс.

В ведомстве добавили, что в этом году планируют построить еще 65 километров новых тротуаров.

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