Свыше 5 тысяч юных спортсменов осмотрели в НИКИ детства с января

Специалисты Центр спортивной медицины НИКИ детства осмотрели 5,5 тысячи юных пациентов с начала года. Они занимаются карате, сноубордингом, прыжками на батуте, хоккеем на траве и другими видами спорта.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в НИКИ обследовали 5,5 тысячи детей из сборных команд по 160 видам спорта. Там они получили заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.

«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику и получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. С начала года наши врачи обследовали 5,5 тысячи детей-спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта», — рассказала Первый заместитель председателя правительства области Людмила Болатаева.

В Центре создали удобные условия для обследования детей. Их здоровье проверяют 12 специалистов, среди которых педиатр, кардиолог, ортопед и другие. Вся процедура занимает около трех часов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».