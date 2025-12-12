Свыше 5 тысяч исследований качества яиц провели в Подмосковье с начала года

Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья постоянно контролируют качество продуктов на ярмарках. С начала года они провели свыше пяти тысяч лабораторных исследований куриных яиц.

Специалисты применяют несколько методов оценки. Сначала они проводят органолептическое исследование, то есть проверяют внешний вид товара, оценивают цвет, запах и целостность скорлупы.

Затем следует овоскопия — яйца просвечивают специальным прибором, который позволяет заглянуть внутрь и выявить скрытые дефекты, проверить состояние желтка, белка и воздушной камеры, а также обнаружить возможные посторонние включения.

По итогам экспертиз ни одну из партий с прилавков снимать не пришлось. Вся проверенная продукция полностью соответствовала нормам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что плановый лабораторный мониторинг позволяет гарантировать высокое качество товаров.

Ведомство также напоминает, что покупать яйца и другие продукты безопаснее всего на официально согласованных торговых площадках. Актуальный список проверенных ярмарок доступен на сайте «Мой АПК».