Свыше 5 тысяч гектаров зерновых культур засеют в Дмитровском округе в 2025 году

В Дмитровском округе прошло выездное расширенное заседание комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку, посвященное подготовке к посевной кампании 2025 года. Местом проведения стал один из крупнейших сельскохозяйственных комплексов региона «Дмитровские овощи».

В работе заседания приняли участие председатель комитета Сергей Керселян, глава Дмитровского округа Иван Курданин, заместитель министра сельского хозяйства Московской области Людмила Лисятникова, представители органов власти соседних округов Клин и Талдом, а также сельхозпроизводители.

Перед началом встречи руководители агрохолдинга — президент ГК «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов и генеральный директор Сергей Щукин — провели для участников экскурсию по полям Яхромской поймы. Они рассказали о текущих работах по реконструкции мелиоративных систем: в условиях избытка влаги используется дренаж, при ее недостатке — орошение.

«Мы сейчас работаем по 12-15 часов в сутки, чтобы успеть выполнить все посевные работы, однако погодные условия вносят свои коррективы», — отметил Сергей Щукин. По его словам, в мае выпало более 120 мм осадков, и без эффективной дренажной системы поля были бы затоплены, что сделало бы посев невозможным. Благодаря системному подходу предприятие сохраняет плодородие и обеспечивает стабильный урожай несмотря на капризы погоды.

В ходе заседания обсудили поддержку сельхозпроизводителей в освоении залежных земель, поддержании плодородия почв, известковании полей, вопросах севооборота и модернизации мелиоративных систем. Все предложения будут проанализированы и переданы в Министерство сельского хозяйства и депутатам Мособлдумы для разработки комплексных мер поддержки на законодательном уровне.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин выразил уверенность, что принятые решения помогут развитию аграрного сектора, увеличению производства и обеспечению жителей качественными продуктами. Он заверил в готовности муниципалитета содействовать реализации намеченных планов.

В 2025 году сельхозпредприятия Дмитровского округа планируют посеять зерновые культуры на площади 5143 гектара, в том числе яровые и зернобобовые — 3114 гектаров, картофель — на 3850 гектаров, овощи открытого грунта — на 3054 гектара, кормовые культуры — на 12633 гектара.