Свыше 5 тысяч человек прокатились летом на колесе обозрения в Химках

Колесо обозрения — главная точка притяжения и одна из самых популярных достопримечательностей Химок. С высоты 50 метров можно увидеть Старые и Новые Химки, микрорайон Левобережный, Канал имени Москвы и даже Останкинскую телебашню.
Колесо обозрения в парке Толстого — одно из самых высоких в Подмосковье. Оборот аттракциона длится 16 минут.
Одновременно на нем могут прокатиться 144 человека в 24 кабинках. Вечером рядом с колесом создается особая атмосфера, так как на нем зажигается красочная иллюминация.
Аттракцион продолжает работать и в холодное время. Кабинки оснащены кондиционерами и системами отопления.