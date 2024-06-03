Свыше 5 тысяч человек посмотрели выступление по мотофристайлу в Зарайске

Команда мотофристайла FMX13 выступила в Зарайске в рамках фестиваля «Мото-Фристайл». Посмотреть шоу пришли свыше пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Этим летом команда выступит еще в четырех округах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде.

Напомним, команду FMX13 основал в 2007 году уроженец Коломны Алексей Колесников. Спортсмен принимал участие в соревнованиях различного уровня, включая крупнейший в мире турнир по фристайл мотокроссу RedBull XFighters.

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