Свыше 5 тысяч человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка» в Истре
Семейный фестиваль «Рябинушка» прошел 6 и 7 июля в Гефсиманском саду Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Истре. Мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности, посетили более пяти тысяч человек.
Семейные пары, прожившие в браке более 50 лет и многодетные семьи, получили памятные подарки, которые вручила президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.
Перед гостями фестиваля выступили ансамбль русской музыки и танца «Садко», государственного академического оркестра солистов «Русские узоры», ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники» и другие творческие коллективы.
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по народным ремеслам. Также свою продукцию на фестивале представили фермеры из разных уголков России, и, конечно из Подмосковья. Гости фестиваля попробовали хлебобулочные изделия, молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, грибы и ягоды. Посетителей угостили и блюдами русской кухни.
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