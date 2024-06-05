Свыше 5 тысяч автомобилей эвакуировали за неправильную стоянку в Подмосковье за неделю

пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

За неделю в Московской области эвакуировали более пяти тысяч неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Больше всего нарушений за указанный период выявили в Ленинском округе — 565, Красногорске — 520 и Мытищах — 497.

Жителям Подмосковья напоминают, что эвакуировать автомобиль могут в зоне действия запрещающих знаков или знака «Стоянка для инвалидов». Кроме того, транспортное средство могут забрать, если оно оставлено на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на трамвайных путях и в тоннеле, а также припарковано во втором ряду.

Напомним, узнать местонахождение автомобиля можно по телефону 112, через приложение 112 МО, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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