Свыше 5 млн поездок по детскому тарифу на такси совершили в Подмосковье за год

В 2024 году пассажиры с детьми совершили более пяти миллионов поездок на такси в Московской области. В Минтрансе региона сообщили, что это около 3% от общего числа поездок.

«В вопросах перевозки детей в такси приоритетными позициями как для водителя, так и для пассажиров является безопасность и комфорт. Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошёл обязательное обучение по перевозке детей», — уточнили в ведомстве.

Некоторые пользователи такси выбирают обычный тариф, не предупреждая о маленьких пассажирах. В таких случаях водитель вправе отказаться от поездки, так как ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на нем. Напомним, перевозить детей младше 12 лет необходимо в специальном удерживающем устройстве. За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

На детском тарифе работают водители с высоким рейтингом. Предварительно они проходят обязательную подготовку, которая включает в себя обучение по установке кресла и правилам пристегивания ребенка в зависимости от его возраста.