Свыше 5 млн пассажиров ЦППК воспользовались быстрым проходом для льготников
Свыше 5,2 миллиона пассажиров ЦППК воспользовались быстрым проходом для федеральных льготников за год. Функция доступна владельцам социальных карт.
Быстрый проход для льготников доступен на 350 остановочных пунктах, которые оборудованы турникетами и валидаторами. Самой востребованной стала станция Выхино — за год функцией воспользовались там более 161 тысячи пассажиров. Лидирующим направлением стало Казанское — за год льготники совершили по нему 1,1 миллиона поездок.
В среднем в месяц быстрым проходом пользуются 600 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в первые месяцы после запуска функции.
Благодаря новой возможности пассажиры могут экономить время при проходе к поездам.
«Пассажирам, имеющим федеральные льготы, не нужно обращаться в кассу за разовым билетом для каждой поездки. Им достаточно раз в год активировать социальную карту в кассе, а затем просто прикладывать ее к турникету или валидатору. Важно соблюдать правила проезда и обязательно валидировать карту как на входе, так и на выходе со станции», — добавили в ведомстве.
К федеральным льготникам относятся ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и другие категории жителей.