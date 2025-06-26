Свыше 5 млн пассажиров ЦППК воспользовались быстрым проходом для льготников

Быстрый проход для льготников доступен на 350 остановочных пунктах, которые оборудованы турникетами и валидаторами. Самой востребованной стала станция Выхино — за год функцией воспользовались там более 161 тысячи пассажиров. Лидирующим направлением стало Казанское — за год льготники совершили по нему 1,1 миллиона поездок.

В среднем в месяц быстрым проходом пользуются 600 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в первые месяцы после запуска функции.

Благодаря новой возможности пассажиры могут экономить время при проходе к поездам.

«Пассажирам, имеющим федеральные льготы, не нужно обращаться в кассу за разовым билетом для каждой поездки. Им достаточно раз в год активировать социальную карту в кассе, а затем просто прикладывать ее к турникету или валидатору. Важно соблюдать правила проезда и обязательно валидировать карту как на входе, так и на выходе со станции», — добавили в ведомстве.

К федеральным льготникам относятся ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и другие категории жителей.