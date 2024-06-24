Свыше 5 миллиардов рублей направят на нацпроект «Культура» в Подмосковье в 2024 году

Нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года. Он направлен на расширение доступности культурных благ не только для жителей, крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. В этом году на его реализацию в Подмосковье направят свыше пяти миллиардов рублей.

«За последние пять лет построено шесть зданий образовательных организаций в сфере культуры и четыре дома культуры. Кроме того, с 2019 по 2023 год удалось реконструировать три музея, отремонтировать 13 КДУ, две детских музыкальных школы и пять детских школ искусств», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать ДШИ в Балашихе, Ступине, Чехове и Ивантеевке, а также начать работы в ДШИ в Королеве, Красногорске и Бронницах. Также в 2024 году построят музыкальную школу в Королеве.

В рамках нацпроекта запланировано создание модельных библиотек, техническое оснащение музеев и театров. Брынцалов уточнил, что в этом году запланировано переоснащение Центральной городской библиотеки имени Горбунова, двух музеев в Богородском и Пушкино, а также драмтеатра в Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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