Свыше 49 тысяч жителей Подмосковья получили знаки ГТО в 2024 году

В 2024 году жители Подмосковья получили 49,6 тысячи знаков отличия ГТО. Министерство физической культуры и спорта региона сообщило, что в центрах тестирования организовали более трех тысяч мероприятий по выполнению нормативов.

Более 64 тысяч жителей Московской области в прошлом году выполнили задачи комплекса ГТО. Обладателями золотых знаков отличия стали 25,3 тысячи человек, 13,9 тысячи участников получили серебряные награды, а 10,4 тысячи — бронзовые.

Лидерами по количеству полученных знаков стали Красногорск, Химки и Раменское.

Сейчас в Подмосковье действуют 67 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Нормативы в своей возрастной группе может выполнить любой желающий.

Напомним, знаки отличия ГТО повышают шансы абитуриентов на поступление в вузы и средние специальные учебные заведения.