Свыше 480 незаконных реклам демонтировали в Истре с начала года

Управление развития потребительского рынка и услуг муниципального округа Истра продолжают системную работу по наведению порядка в сфере наружной рекламы. В ходе регулярных мониторингов они выявляют конструкции, установленные с нарушением действующих правил.

С начала осени в муниципалитете ликвидировали 50 незаконно размещенных рекламных и информационных конструкций. Причем, 24 собственники сняли сами, а 26 — демонтировали принудительно. Работы проходили в разных уголках округа.

Отметим, что демонтаж осуществляется только в том случае, если собственник отказывается убирать вывеску сам. Всем владельцам направляют официальное предписание об устранении нарушения. Этот шаг позволяет им самостоятельно привести рекламу в соответствие с законом. А если этого не происходит, то уже сотруднику администрации принимают решение о радикальных мерах.