Свыше 48 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

Донорскую кровь используют для помощи пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также после происшествий и операций. В Подмосковье растет число жителей, которые регулярно сдают кровь и помогают нуждающимся в переливании.

Все больше людей регулярно сдают биоматериал.

«С начала года донорами стали свыше 48,5 тысячи человек. Это почти на 2,5 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Кровь принимают в Московском областном центре крови, его подразделениях, отделениях переливания крови региональных медучреждений и на выездных акциях.

Информация о противопоказаниях и графике работы службы крови доступна на сайте.