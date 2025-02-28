Свыше 47 тысяч человек посетили парки в Сергиевом Посаде за неделю

Многие жители и гости Сергиево-Посадского округа провожают зиму в местных парках и лесопарках. На прошлой неделе в этих зонах отдыха побывали 47 тысяч человек.

Самым популярным стал парк «Космос». Более 10,2 тысячи человек насладились свежим воздухом, посетили спортивную площадку и детский городок. Кроме того, любители активного отдыха побывали в Пересвете, где действует Центр спортивной подготовки и лыжная школа имени Александра Легкова.

Почти 10 тысяч жителей посетили Городской парк им. Ю. А. Гагарина. Там расположены живописные аллеи для прогулок, смотровые площадки и зоны для активного отдыха.

На третьем месте оказался парк Победы в городе Краснозаводск, который привлек около шести тысяч человек. Там оборудовали сеть пешеходных маршрутов, спортивные тропы и велодорожки. Кроме того, в парке обустроили игровую и спортивную площадки, а также зону для выгула собак.