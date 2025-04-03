Свыше 47 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья с начала года

В Московской области тщательно следят за правильной парковкой автомобилей. С начала 2025 года в регионе на штрафтоянки переместили свыше 47,5 машин.

Больше всего транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил, эвакуировали в Ленинском округе — свыше 4,4 тысячи. Еще более 4,3 тысячи машин переместили в Красногорске, 3,9 тысяч — в Химках и столько же — в Мытищах.

Водителей призывают не оставлять автомобили на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах, не парковать их во втором ряду, а также не блокировать въезды во дворы.

Узнать, куда эвакуировали припаркованную с нарушениями машину, можно по номеру 112 или в приложении «112 МО».