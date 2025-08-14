Свыше 460 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с января

Сотрудники лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области продолжают систематические рейды на территории государственного лесного фонда. В рамках патрулирования специалисты фиксируют нарушения законодательства, составляют административные протоколы и рассчитывают сумму ущерба для последующего взыскания.

Наибольшее количество нарушений выявили в Московском учебно-опытном (84), Подольском (74) и Истринском (48) лесничествах. К ответственности уже привлекли 420 человек, а общая сумма штрафов превысила 12,5 миллиона рублей.

«С начала года в ходе патрулирований на территории всех подмосковных лесничеств и анализа ортофотопланов было выявлено 464 факта самовольного занятия лесных участков. По всем нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях», — пояснил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Многие нарушители пытаются незаконно расширить свои дачные участки за счет лесных территорий — огораживают их, возводят постройки, высаживают плодовые деревья и овощные культуры, а также складируют строительные материалы и мусор.

Самовольное занятие лесных участков влечет серьезные штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для организаций — до 300 тысяч рублей.

Кроме того, нарушители обязаны полностью возместить ущерб, нанесенный экосистеме.