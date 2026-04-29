Свыше 4,6 тысячи собак-поводырей обучили в спецшколе в Балашихе за 60 лет

В России в последнюю среду апреля отметят день собак-поводырей. Эта дата посвящена животным, которые ежедневно помогают незрячим и слабовидящим людям ориентироваться в пространстве и чувствовать себя увереннее в городской среде.

Особое место в этой системе занимает Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, которая находится в деревне Черное в Балашихе.

Это единственное специализированное учреждение в стране, где на профессиональном уровне готовят собак-помощников для людей с нарушениями зрения. За более чем шесть десятилетий работы в учреждении обучили свыше 4,6 тысячи животных, а накопленный опыт сделал школу ключевым центром социальной адаптации.

Там незрячих людей учат взаимодействовать с собаками, формируя полноценный тандем, способный справляться с повседневными задачами.

Вопросы дальнейшего развития учреждения и поддержки его деятельности стали темой рабочей встречи с участием представителей Всероссийского общества инвалидов. Делегацию возглавил депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Терентьев.

«Поддержанное партией „Единая Россия“ решение по компенсации затрат на корм для четвероногих помощников теперь обеспечивается через электронный сертификат. Государственная поддержка собак-проводников с 2026 года выросла более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. Мы должны сделать все возможное, чтобы школа развивалась, чтобы люди с нарушениями зрения, в том числе ветераны СВО, обретали здесь четвероногих друзей, которые будут помогать им», — подчеркнул Михаил Терентьев.