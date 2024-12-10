Свыше 455 тыс жителей Подмосковья проверили репродуктивное здоровье с января

Свыше 455 тысяч жителей Подмосковья прошли репродуктивную диспансеризацию с начала года. Они посетили консультации гинекологов и урологов, прошли УЗИ и сдали анализы.

Бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье могут жители от 18 до 49 лет. Женщинам проводят консультации акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также цитологическое исследование. Мужчины могут пройти консультацию уролога, сдать спермограмму, сделать УЗИ предстательной железы.

«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное прохождение обследования позволит врачу вовремя выявить риски и, при необходимости, назначить необходимое лечение.», — сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого нужно обратиться в учреждение с паспортом и полисом ОМС. Запись также доступна на онлайн-портале «Здоровье», по телефону 122 и через Telegram-бот.