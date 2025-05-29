Свыше 450 выездных вакцинаций домашних животных проведут в Подмосковье в июне

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области с апреля до осени проводят выездные вакцинации домашних животных. Такие процедуры наиболее актуальны для жителей отдаленных населенных пунктов и садовых товариществ.

В мобильных ветеринарных пунктах можно бесплатно вакцинировать питомцев против бешенства отечественным препаратом и зарегистрировать их в едином реестре. За отдельную плату специалисты проводят прививку комплексными вакцинами.

Только в июне сотрудники Государственной ветеринарной службы проведут свыше 460 выездов.

Расписание выездных вакцинаций в Подмосковье доступно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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