Свыше 450 выездных вакцинаций домашних животных проведут в Подмосковье в июне

В Московской области с апреля до осени проводят выездные вакцинации домашних животных. Такие процедуры наиболее актуальны для жителей отдаленных населенных пунктов и садовых товариществ.

В мобильных ветеринарных пунктах можно бесплатно вакцинировать питомцев против бешенства отечественным препаратом и зарегистрировать их в едином реестре. За отдельную плату специалисты проводят прививку комплексными вакцинами.

Только в июне сотрудники Государственной ветеринарной службы проведут свыше 460 выездов.

Расписание выездных вакцинаций в Подмосковье доступно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.