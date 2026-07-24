Свыше 450 нарушителей правил парковки оштрафовали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье подвели промежуточные итоги работы сервиса «Народный инспектор», который интегрирован с платформой «Добродел». За последнюю неделю благодаря сообщениям жителей к административной ответственности привлекли 454 владельца автомобилей, нарушивших правила благоустройства.

Общая сумма назначенных штрафов составила 1,371 миллиона рублей. С помощью приложения жители могут сообщать о случаях парковки на газонах, детских площадках, перекрытиях подъездов для спецтехники, а также о незаконном размещении мусора.

Больше всего нарушений зафиксировали в Ленинском округе — 103 случая. Далее в списке оказались Орехово-Зуево (52), Мытищи (44), Балашиха (40) и Одинцово (37).

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение „Народный инспектор“. Это удобный и современный способ выявления правонарушений. Необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением „Добродел“, чтобы снять и отправить короткий видеоролик. Главное, что каждый неравнодушный может свой вклад и сделать область чище», — отметил ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Благодаря активности жителей власти получают возможность быстрее выявлять нарушения и поддерживать порядок во дворах и общественных пространствах. Каждый пользователь сервиса может внести свой вклад в улучшение городской среды, направив информацию о проблеме через приложение.