Свыше 4,5 тысячи выпускников напишут ЕГЭ в Химках | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 16:54 Свыше 4,5 тысячи выпускников напишут ЕГЭ в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Основной период сдачи государственных итоговых испытаний для выпускников 9-х и 11-х классов стартует уже на следующей неделе. Госэкзамены в этом году сдадут свыше 4,5 тысячи школьников из Химок.

Первый экзамен для выпускников 9-х классов пройдет 21 мая по иностранным языкам, а последние испытания проведут 14 июня во физике, биологии, информатике и литературе. Основной период сдачи единого государственного экзамена для 11-х классов стартует 23 мая по географии, литературе и химии. Завершится аттестация 11 июня.

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Важно, что в этом году одиннадцатиклассникам разрешили пересдать любой из предметов, чтобы повысить баллы. Наиболее популярными предметами по выбору до сих пор остаются обществознание, информатика и профильная математика.

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