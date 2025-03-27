Свыше 4,5 тысячи подмосковных кафе подготовили постное меню

В начале марта начался Великий пост, он продлится до 19 апреля. В связи с этим свыше 4,5 тысячи мест общественного питания Подмосковья предложили специальное постное меню. Об этом передает Минсельхозпрод МО.

В Зарайске на улице Советской в одной из кофеен можно не только отведать коврижку, но и поучаствовать в мастер-классе по ее выпеканию. Заведение работает по системе pets-friendly, посетить его можно вместе с животными.

В меню кафе на площади Революции для постящихся и вегетарианцев представлен целый набор блюд: паста, рис и фасоль с овощами, суп-пюре из цветной капусты, салаты с рукколой, сыром тофу, баклажанами, а также медовый кекс и шоколадный брауни с цельным фундуком.

В кулинарии на улице Д. Благоева угощают картофелем с грибами, капустными котлетами, овощными голубцами и соте, а в ресторане на улице Ленинской — салатом из баклажанов и тыквы, грибным супом и рассольником.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия МО, всего в Зарайске работает 38 кафе и ресторанов. Там трудятся более 110 сотрудников — повара, официанты и администраторы. Заведения рассчитаны на более чем 1,3 тысячи посадочных мест.