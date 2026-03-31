Свыше 45 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2 месяца

Подмосковные производители продолжают наращивать объемы выпуска мяса птицы. За первые два месяца 2026 года объем производства охлажденноц продукции, включая специализированные линейки для детского питания, превысил 45,3 тысячи тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что этот показатель составляет более 19% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и 7% от общероссийских показателей.

Высокие производственные мощности позволяют не только полностью закрывать потребности жителей региона, но и вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

За январь и февраль подмосковные потребители приобрели более 26,5 тысячи тонн мяса птицы. Такой спрос связан с неизменным качеством продукции местных предприятий, а также широким ассортиментом.

Среди ведущих компаний региона — «Элинар-Бройлер», «Куриное Царство», «Шульгино» и «Богородские деликатесы». Предприятия системно подходят к модернизации своих площадок, внедряя передовые технологии и выстраивая жесткий контроль качества на каждом этапе: от приемки сырья до финальной отгрузки.

Такой подход формирует устойчивую репутацию подмосковной птицеводческой продукции как надежной и безопасной.