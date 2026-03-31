Свыше 45 тысяч тонн мяса птицы произвели в Подмосковье за 2 месяца

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные производители продолжают наращивать объемы выпуска мяса птицы. За первые два месяца 2026 года объем производства охлажденноц продукции, включая специализированные линейки для детского питания, превысил 45,3 тысячи тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что этот показатель составляет более 19% от общего объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и 7% от общероссийских показателей.

Высокие производственные мощности позволяют не только полностью закрывать потребности жителей региона, но и вносить существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности всей страны.

За январь и февраль подмосковные потребители приобрели более 26,5 тысячи тонн мяса птицы. Такой спрос связан с неизменным качеством продукции местных предприятий, а также широким ассортиментом.

Среди ведущих компаний региона — «Элинар-Бройлер», «Куриное Царство», «Шульгино» и «Богородские деликатесы». Предприятия системно подходят к модернизации своих площадок, внедряя передовые технологии и выстраивая жесткий контроль качества на каждом этапе: от приемки сырья до финальной отгрузки.

Такой подход формирует устойчивую репутацию подмосковной птицеводческой продукции как надежной и безопасной.

