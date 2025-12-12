Свыше 45 тысяч онлайн-заявок на соцпомощь подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья подали более 45 тысяч онлайн-заявок на оформление социальной помощи с начала года. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, оформить выплату могут жители с низкими доходами, в том числе малоимущие семьи или одиноко проживающие пенсионеры, ветераны.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Заявку рассмотрят в течение 22 рабочих дней.

Жители Подмосковья могут получить онлайн-услуги благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».