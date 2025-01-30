Свыше 45 тысяч онлайн-консультаций получили жители Реутова в 2024 году

Жители Реутова активно пользуются возможностью получить медицинскую помощь дистанционно. За прошлый год специалисты клинической больницы провели 45 357 онлайн-консультаций, что подтверждает востребованность и эффективность этой услуги.

Как отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Оксана Коробкина, телемедицина помогает решить многие вопросы удаленно. Пациенты могут продлить электронный рецепт на льготные лекарства, закрыть больничный лист или получить повторную консультацию врача. Это особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом, которым нежелательно находиться в местах скопления людей. Для участия в онлайн-приеме достаточно иметь смартфон и доступ к интернету.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122, через инфомат в поликлинике или обратившись к своему лечащему врачу.

Телемедицина — это не только удобно, но и безопасно. Она позволяет избежать очередей и лишних поездок в медицинские учреждения, что особенно актуально в периоды сезонных заболеваний. Реутов демонстрирует современный подход к заботе о здоровье своих жителей, предлагая доступные и эффективные решения для каждого.