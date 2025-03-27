Свыше 45 тысяч кадровых документов оцифровали в Подмосковье в 2024 году

Процессы кадрового делопроизводства автоматизировали в Подмосковье благодаря разработанной в IT-компании «Максимум» системе. За год с ее помощью удалось оцифровать более 45 тысяч документов.

Всего в 2024 году в системе сформировали, согласовали и подписали более 13 тысяч документов и свыше 32 тысяч листов ознакомлений сотрудников. Это приказы, заявления и трудовые договоры.

«Цифровой документооборот „Максимум“ позволяет значительно сократить время на оформление документов, минимизировать ошибки и обеспечить надежное хранение информации в электронном виде. Сотрудники получают постоянный доступ к своим кадровым документам, а руководители — инструмент для оперативного принятия решений», — отметил директор компании Александр Степанов.

Кроме того, информационная система позволяет использовать три вида электронной подписи: простую, усиленную квалифицированную и усиленную неквалифицированную.

Сервис включили в реестр отечественного программного обеспечения и подготовили для внедрения в государственных и коммерческих организациях.

Узнать больше о проекте и оформить заявку на его использование можно по ссылке.