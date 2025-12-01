Свыше 4,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа с начала осени

Кампания по вакцинации от гриппа в Подмосковье подходит к концу. Желающие сделать прививку, однако, могут успеть пройти процедуру.

Взрослым вакцинация доступна в поликлиниках. Детей также прививают в садиках и школах.

«Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в начале осени. За это время в регионе прививку сделали более 4,6 миллиона человек. Если по каким-то причинам вы не успели защититься от гриппа и его опасных осложнений, ещё есть возможность это исправить", — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он напомнил, что вакцинация – это надежный способ защиты от всех циркулирующих в Подмосковье штаммов гриппа.

Перед процедурой врач осмотрит пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Запись к специалисту доступна на портале государственных услуг региона, через бота в Telegram, а также по номеру телефона 122.