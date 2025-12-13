Свыше 45 аварийных домов снесли в Дмитровском округе с начла года

Дмитровский муниципальный округ подводит итоги системной работы по выявлению и ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». В течение 2025 года на территории округа была проведена полная инвентаризация, в результате которой выявлен 268 проблемный объект.

На сегодняшний день работа по ним завершена: они либо снесены, либо достроены, либо приведены в соответствие с требованиями законодательства.

Особое внимание уделялось аварийному жилищному фонду. К настоящему моменту из 66 утвержденных аварийных многоквартирных домов 48 уже снесены. Снос еще 18 домов запланирован на начало 2026 года.

Важным этапом является приведение освободившихся территорий в порядок. Все земельные участки, где проводился снос, проходят процедуру расчистки от строительного мусора. Работы по благоустройству этих территорий планируется завершить в полном объеме до конца 2025 года.

«Работа по данному направлению носит плановый и последовательный характер. Мы следим за безопасностью людей и соблюдением законов. Также важно приводить освободившиеся участки в порядок. Программа будет продолжаться в 2026 году», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.