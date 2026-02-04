Свыше 430 тысяч операций провели в больницах Подмосковья за год

В Подмосковье стали проводить гораздо больше операций. По данным за 2025 год, в стационарах больниц Министерства здравоохранения региона, включая отделения кратковременного пребывания, выполнили более 433 тысяч вмешательств.

Такой результат стал возможен благодаря новейшей технике.

«Мы оснащаем медорганизации региона современным, в том числе высокотехнологичным, оборудованием. В прошлом году в Подмосковье были открыты 60 стационаров кратковременного пребывания, где помощь оказывается в формате „одного дня“ и проводятся малотравматичные операции без длительной госпитализации», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Кроме того, в поликлиниках для пациентов с хроническими заболеваниями организовали диспансерное наблюдение. За состоянием здоровья людей следят на постоянной основе, что позволяет вовремя корректировать терапию и при необходимости направлять на операции.

В общей сложности число хирургических вмешательств в Подмосковье за год выросло на 40%.

Особенно важно, что большинство из них — 58% — проводят малоинвазивным способом. Такие операции менее травматичны, после них пациенты быстрее восстанавливаются и реже сталкиваются с осложнениями.

Медицинская помощь для жителей региона бесплатна по полису ОМС. Чтобы попасть на плановую госпитализацию, следует обратиться к своему лечащему врачу, который даст направление, если для этого есть медицинские показания.

Записаться на прием к доктору можно удобным способом: по единому телефону 122, через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», с помощью инфомата в поликлинике или через бота в мессенджерах МАХ и Telegram.