Свыше 430 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья в выходные

В парках Подмосковья продолжаются выездные профилактические акции, благодаря которым жители могут проверить состояние здоровья во время отдыха на свежем воздухе. В минувшие выходные мобильные медицинские бригады принимали пациентов в 26 городских округах.

Осмотры состоялись в Балашихе, Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске, Серпухове и других муниципалитетах. Пройти первичный медицинский осмотр могли все желающие старше 18 лет.

«Формат выездных обследований в парках остается востребованным у жителей Подмосковья. За прошедшие выходные свое здоровье проверили 432 человека, а всего с начала летнего сезона — уже 2,4 тысячи жителей региона. Такие акции позволяют пройти первичную диагностику в комфортной обстановке на природе», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Если во время осмотра врачи выявляют показания для дополнительного обследования, пациента направляют в поликлинику.

Все результаты профилактического обследования позже появляются в личном кабинете на региональном портале «Здоровье». Медики напоминают, что регулярная диагностика помогает обнаружить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать необходимое лечение.