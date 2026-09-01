Свыше 4,3 тысячи человек поступили в Московский областной медколледж в этом году

Приемная кампания в Московский областной медицинский колледж отличилась высоким конкурсом среди абитуриентов, поступающих как после девятого, так и после 11-го класса на бюджетные и коммерческие места.

Рост интереса в учреждении замечают ежегодно.

«На сегодняшний день на бюджетные места поступили более 3,2 тысячи человек, что почти на 200 человек больше, чем год назад. Конкурс составил более четырех человек на место. Также на платную форму обучения зачислены свыше 1,1 тысячи студентов», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Наибольшим спросом у будущих медиков традиционно пользовались направления «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Для закрепления кадров в регионе студентам колледжа доступна программа целевого набора: учащиеся с первого по четвертый курс могут заключить договор с обязательством последующего трудоустройства в подмосковные медучреждения, предусматривающий меры социальной поддержки от работодателя.