Свыше 43 тысяч жителей Подмосковья посетили всероссийскую акцию «Ночь кино»

Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в Подмосковье 24 августа. Мероприятия посетили более 43 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, зрители смогли увидеть фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, сказку «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческую драму «Воздух» Алексея Германа-младшего. Их показали на 258 площадках в кинотеатрах, культурных центрах, музеях и библиотеках.

Гости также смогли поучаствовать в мастер-классах, конкурсах детских рисунков, а также анимационных и концертных программах.

Акция прошла в Подмосковье в девятый раз.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».