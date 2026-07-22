Свыше 43 тысяч проверок сезонных продуктов провели в июне в Подмосковье

Летом специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья усилили контроль за качеством овощей, фруктов и ягод, поступающих в продажу. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона, за июнь было проведено свыше 43 тысяч исследований.

В июне специалисты провели 24 тысячи исследований овощной продукции, 16 тысяч — фруктов и 3,4 тысячи— ягод. Лабораторные испытания включали органолептическую оценку, дозиметрию, радиометрию и проверку на содержание нитратов. По итогам проверок с прилавков сняли 226 килограммов овощей, 134 килограмма фруктов и 26 килограммов ягод, не соответствующих установленным нормам.

Специалисты рекомендуют внимательно подходить к выбору сезонной продукции. Внешний вид плодов должен быть естественным, без пятен, следов гнили или механических повреждений. Излишняя мягкость или неестественная твердость могут говорить о нарушениях в хранении или обработке.

Предпочтение стоит отдавать официальным рынкам и сельскохозяйственным ярмаркам, где каждый товар сопровождается необходимыми документами и проходит предварительный ветеринарно-санитарный контроль. Список проверенных торговых площадок опубликован на портале «Мой АПК», что позволяет жителям выбирать безопасные точки и быть уверенными в качестве свежих даров природы.