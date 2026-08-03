Свыше 43 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с января

В Подмосковье сдать кровь можно как в Московском областном центре крови, так и в его филиалах, а также в отделениях переливания при лечебно-профилактических учреждениях. Помимо стационарных пунктов, на регулярной основе в регионе организуют мобильные донорские акции.

С начала года в Подмосковье усилиями доноров удалось заготовить свыше 43 тысяч литров крови и ее компонентов, что примерно на 450 литров превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

"Донорская кровь ежедневно необходима пациентам, проходящим лечение после тяжелых травм, операций, при онкологических, гематологических и других заболеваниях», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Право стать донором имеют жители, достигшие 18-летнего возраста и не имеющие медицинских противопоказаний.

Детальная информация о порядке сдачи крови, перечне ограничений, а также о режиме работы учреждений службы крови размещена на официальном сайте Московского областного центра крови.