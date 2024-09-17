Свыше 420 врачей пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег с января

Свыше 420 медиков пришли на работу в подмосковные больницы по программе «Приведи друга» с начала. По ней сотрудники медучреждений могут получить премии за привлечение новых специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, за привлечение новых сотрудников медик может получить до 50 тысяч рублей.

«В Подмосковье действуют различные меры социальной поддержки для медицинских работников. Это программы, направленные на решение жилищного вопроса, так и денежные выплаты. За время работы программы „Приведи друга“ в наши медучреждения трудоустроились более одной тысячи человек, в том числе 422 с начала года», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Премию выплачивают в два этапа. Первую половину — при трудоустройстве, вторую — через три месяца. При этом новый сотрудник должен работать на полную ставку.

В регионе также работают другие меры поддержки врачей. Это программы льготной ипотеки, компенсация аренды жилья, «Земский доктор» и другие.

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