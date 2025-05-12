Свыше 420 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

В Подмосковье продолжается всероссийское онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства. Уже более 425 тысяч жителей региона приняли участие в опросе.

Голосование в Московской области проводят уже в пятый раз. В этом году в опросе участвуют 289 территорий в 54 городских округах. Среди возможных вариантов — обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция центральных площадей и другие проекты.

«Очень важно, что в такую работу вовлечены жители, и мы отмечаем по-настоящему высокий интерес и желание людей участвовать в формировании и развитии городской среды», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Михаил Хайкин.

Особенно активными оказались жители Пушкинского округа, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова.

В организации голосования принимают участие свыше 3,6 тысячи волонтеров.

«Активисты рассказывают жителям региона о проекте, а также показывают, как отдать свой голос на сайте. На сегодняшний день волонтеры привлекли к голосованию более 90 тысяч человек! » — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Голосование проходит на сайте госуслуг в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие могут жители области старше 14 лет. Опрос продлится до 12 июня.