Свыше 420 километров дорог очистили от мусора в Подмосковье в выходные

В минувшие выходные сотрудники и руководство Мосавтодора провели субботник на дорогах в 17 округах Подмосковья. Они вымыли остановки, ограждения и тротуары, покрасили павильоны, а также убрали мусор и грязь.

В результате удалось привести в порядок более 270 остановок и очистить от мусора свыше 420 километров придорожных территорий. В Минтрансе региона уточнили, что сейчас дорожные службы проводят генеральную уборку после зимы: устраняют дефекты покрытия, ремонтируют и моют автобусные павильоны, а также приводят в порядок посадочные площадки, ограждения, дорожные знаки и мосты. В середине апреля начнется восстановление разметки на асфальте.