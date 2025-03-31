Свыше 420 километров дорог очистили от мусора в Подмосковье в выходные

В минувшие выходные сотрудники и руководство Мосавтодора провели субботник на дорогах в 17 округах Подмосковья. Они вымыли остановки, ограждения и тротуары, покрасили павильоны, а также убрали мусор и грязь.
В результате удалось привести в порядок более 270 остановок и очистить от мусора свыше 420 километров придорожных территорий. В Минтрансе региона уточнили, что сейчас дорожные службы проводят генеральную уборку после зимы: устраняют дефекты покрытия, ремонтируют и моют автобусные павильоны, а также приводят в порядок посадочные площадки, ограждения, дорожные знаки и мосты. В середине апреля начнется восстановление разметки на асфальте.
Более 300 жителей Орехово-Зуева вышли на субботник в городском парке
Прокурор и омбудсмен Подмосковья провели встречу с бизнесменами в Раменском
Пенсионеров предупредили об изменениях в графике выплат в апреле
ВТБ снова снизил ставки по рыночной ипотеке
Пожар произошел в пятиэтажке в Большом Балканском переулке в Москве
Соцпенсии в России проиндексируют на 14,75% с 1 апреля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте