Свыше 420 дворов благоустроят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье утвердили перечень дворов, которые приведут в порядок в этом году. Работы развернутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Планируется обновить 423 дворовые территории, расположенные в 56 муниципальных образованиях.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Во дворах появится новое асфальтовое покрытие. Также запланированы озеленение придомовых территорий, обустройство парковочных мест, установка скамеек и урн.

Больше всего дворов благоустроят в Люберцх — 35, далее следуют Подольск — 24, Раменский — 15, Мытищи — 14, Пушкинский — 14, Коломна — 13, Ленинский — 13, Химки — 13.

Важно, что все преобразования будут проходить с учетом мнения местных жителей и в соответствии с графиком.