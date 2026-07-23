Свыше 420 дворов благоустроят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается обновление дворов в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». В этом году в нее включили 425 территорий в 56 муниципалитетах региона.

Работы полностью завершили на 176 объектах, а еще на 160 площадках ремонт продолжается.

Специалисты обновляют асфальтовое покрытие во дворах и на пешеходных маршрутах, проводят озеленение территорий, создают дополнительные парковочные места, устанавливают скамейки и урны. Все мероприятия направлены на то, чтобы сделать придомовые пространства более удобными и комфортными для жителей.

«Мы стараемся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — подчеркнул министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Полностью завершили благоустройство всех запланированных дворов в Звездном городке, Восходе, Рузском, Серебряных Прудах и Черноголовке.

Наибольшее количество территорий в этом году обновят в Люберцах — 35 дворов, Подольске — 24, Раменском — 15, Мытищах и Пушкинском — по 14, а также в Коломне, Ленинском округе и Химках — по 13.