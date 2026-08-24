Свыше 4,2 тысячи жителей Подмосковья проверили здоровье на акции в парках с июня

В субботу, 22 августа, парки двадцати трех городских округов Подмосковья превратились в площадки для бесплатной диагностики. Выездные медицинские бригады принимали всех желающих старше 18 лет.

Акцию провели в Балашихе, Волоколамске, Люберцах, Можайске и ряде других муниципалитетов.

«Выездные осмотры в парках по выходным — это удобный способ проверить здоровье и провести время на природе. В прошедшую субботу в акции „Проверь свое здоровье в парке“ участие приняли 253 человека, всего с начала лета — более 4,2 тысячи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В рамках скрининга специалисты проводили антропометрию, измеряли артериальное и внутриглазное давление, а также выполняли другие базовые исследования первого этапа диспансеризации. Если врачи фиксировали отклонения от нормы, они выдавали направление на углубленное обследование в поликлинику.

Ознакомиться с итогами осмотра можно в личном кабинете на региональном портале «Здоровье». Медики подчеркивают: регулярный мониторинг состояния организма позволяет обнаруживать патологии до появления серьезных симптомов и начинать терапию своевременно.