Свыше 42 тысяч котов в Подмосковье вакцинировали от бешенства за год

Бешенство — опасное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему и угрожающее жизни как животных, так и человека. Единственная эффективная мера борьбы с болезнью — регулярная вакцинация. По закону владельцы обязаны своевременно прививать своих питомцев, включая кошек, независимо от их образа жизни.

Для людей существует антирабическая помощь, которую важно получить в течение первых 24 часов после возможного заражения. Домашние коты, особенно восприимчивые к этому вирусу, могут быть переносчиками, даже если признаки заболевания у них выражены слабо.

С начала года в Московской области вакцинировали более 42 тысяч кошек. Процедура проводится бесплатно отечественной вакциной «Рабикан», выпускаемой ФКП «Щелковский биокомбинат». Также в государственных клиниках доступна комплексная вакцинация, защищающая от нескольких заболеваний.

Для записи на процедуру можно обратиться через портал госуслуг или позвонить по телефону: 8 (495) 668-01-25.