Свыше 410 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийного жилья 412 человек. Они переехали в новые квартиры и получили сертификаты на приобретение недвижимости.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, всего за неделю расселили 178 аварийных помещений в 23 городских округах. Их общая площадь составила 6,6 тысячи квадратных метров.

Работы провели в Волоколамске, Дмитрове, Зарайске, Клину, Коломне, Луховицы. Переселенцам предоставили квартиры в домах-новостройках, на вторичном рынке, а также предоставили сертификаты и выкупную стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас Московская область входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.