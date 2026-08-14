Свыше 400 жителей Балашихи прошли диспансеризацию во время акции «Ночь здоровья»

Поликлиника № 4 Балашихинской больницы 13 августа продлила работу до позднего вечера ради акции «Ночь здоровья». Комплексную диагностику за несколько часов прошли около 400 человек.

Посетители могли проконсультироваться с терапевтом, гинекологом, офтальмологом, оториноларингологом, хирургом и онкологом. Программа также включала маммографию, рентгенографию, флюорографию и ультразвуковые исследования.

Чтобы принять больше пациентов, больница увеличила число задействованных специалистов, в том числе врачей УЗИ.

«Пациенты хотят пройти УЗИ брюшной полости, малого таза, щитовидной железы. Поэтому при записи на исследования учитывались пожелания пациентов», — поделилась заведующая Нина Полтава.

Акцию организовали уже в третий раз, расширив перечень доступных обследований с учетом предложений горожан.

«По просьбам пациентов мы существенно расширили список доступных специалистов. Сегодня жители могут не только сдать базовые анализы, но и за один вечер получить заключения узкопрофильных специалистов», — добавила Полтава.

«Ночь здоровья» планируют проводить регулярно. Следующая акция предварительно намечена на октябрь 2026 года. Точную дату сообщат в канале Балашихинской больницы.