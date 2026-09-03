Свыше 400 уличных светильников обновили в Подольске за месяц

В Подольске содержание линий городского уличного освещения ежедневно обеспечивают четыре бригады электротехнического персонала. В их обязанности входят плановые и аварийные осмотры оборудования, замена перегоревших ламп и вышедших из строя светильников, ремонт воздушных и кабельных линий, опор и кронштейнов, а также обслуживание шкафов управления наружным освещением.

В среднем за месяц специалисты обновляют более 400 светильников. Бригады также проводят вечерние мониторинги, чтобы выявлять дефекты на ранних стадиях и предупреждать аварийные ситуации до того, как о них сообщат горожане.

Параллельно в Подольске идет планомерная модернизация линий наружного освещения. В ходе нее ламповые светильники заменяют на энергоэффективные светодиодные. Это позволяет не только сделать улицы города светлее, но и существенно снизить затраты на электроэнергию.